Olay Büyükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa-İzmir kara yolunun altından geçen hafriyat kamyonunun açık unutulan damperi alt geçide takıldı. Çarpmanın etkisiyle geçitte ufak çaplı hasar meydana gelirken, kamyon yan yattı. Kamyon çekici marifetiyle kurtarılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor. 