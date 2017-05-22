Olay Büyükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa-İzmir kara yolunun altından geçen hafriyat kamyonunun açık unutulan damperi alt geçide takıldı. Çarpmanın etkisiyle geçitte ufak çaplı hasar meydana gelirken, kamyon yan yattı. Kamyon çekici marifetiyle kurtarılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
Damperi açık unutulan kamyon alt geçide takıldı
22.05.2017 - 11:32 | Son Güncelleme: 22.05.2017 - 11:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, seyir halindeki hafriyat kamyonunun açık unutulan damperi alt geçide takıldı.
Etiketler : kamyon,damperli kamyon,haberler,bursa,
475723 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/475723.aspx
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