Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 04.00 sıralarında Honaz ilçesindeki Kale’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon’da (DESKİ) görev yapan Emre K., üniversitede okuyan 3 kız arkadaşını yanına alarak, 20 YH 966 plakalı otomobille kaleye çıktı. Gençler, burada saat 04.00 sularına kadar kaldı. Dönüş yolunda otomobil arıza yapınca sürücü Emre K., inerek otomobili itmeye başladı. Otomobil tam o sırada çalıştı ve içindeki üç kızla beraber 30 metrelik yüksekliğindeki kaleden uçuruma yuvarlandı. Yuvarlanan otomobilde bulunan Kader Güldaş olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan Fatma Nur Bağbakan ve Ayşegül Öner ağır yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralı olan Fatma Nur Bağbakan ve Ayşegül Öner Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, olay yerinde hayatını kaybeden Kader Güldaş’ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Otomobili sürücüsü Emre K., göz altına alındı ve sorgusuna devam edildiği bildirildi.