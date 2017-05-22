Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Küçükçekmece'deki Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nin boş ek binasında yangın çıktı. 8 katlı binada çalışma yapılırken çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.



Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'ndeki ek binanın boş olduğu, yangının da işçiler çalışma yaparken çıktığı belirtiliyor.



İtfaiye ekipleri olay yerinde, yangına müdahale ediliyor.



Ekipler binada kalan işçi olup olmadığını araştırıyor.