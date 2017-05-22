İstanbul Küçükçekmece'deki Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nin boş ek binasında yangın çıktı. 8 katlı binada çalışma yapılırken çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.
Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi'ndeki ek binanın boş olduğu, yangının da işçiler çalışma yaparken çıktığı belirtiliyor.
İtfaiye ekipleri olay yerinde, yangına müdahale ediliyor.
Ekipler binada kalan işçi olup olmadığını araştırıyor.
Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nde yangın
22.05.2017 - 14:03 | Son Güncelleme: 22.05.2017 - 14:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Halkalı'daki Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nin inşaat halindeki ek binasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
İstanbul Küçükçekmece'deki Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nin boş ek binasında yangın çıktı. 8 katlı binada çalışma yapılırken çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.
Etiketler : Mehmet Akif Ersoy Hastanesi,
475777 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/475777.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER