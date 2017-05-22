Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaniye'de, PKK'lı teröristlerle Amanos Dağları'nda çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Hasan Sevinç'in Malatya'daki babaevinde yas var. Çatışmada şehit olan Sevinç'in Yeşilyurt ilçesine bağlı Bindal Mahallesi'ndeki yakınlarının evine giden yetkililer, anne Nuriye, amcası Ahmet Sevinç ve şehidin kardeşlerine acı haberi verdi. Şehadet haberi üzerine Sevinç ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin babası Mehmet Sevinç'in 2 yıl önce, ağabeyi Selam'ın ise 4 yıl önce kanserden kaybettiği öğrenildi. Evli ve 4 yaşındaki bir kız çocuk sahibi olduğu öğrenilen Hasan Sevinç'in 3'ü kız, 11 kardeş oldukları bildirildi. Amanos Dağları'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Sevinç, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış ancak tüm müdahalelere rağmen şehit düşmüştü.



