Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İkinci el eşya satan 5 çocuk babası Ali Sakarya (52) ile arkadaşı Behçet Y. arasında tartışma çıktı. Sol göğsünden bıçaklanan ve 112 ekipleri tarafından devlet hastanesine kaldırılan Sakarya, hayatını kaybetti. Şüpheli Behçet Y. (66) ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uzun yıllar arkadaş olan Ali Sakarya ve Behçet Y.'nin olay yerinde alkol alırken birbirleriyle şakalaştıkları ve küfürleşmenin kavgaya dönüştüğü öğrenildi. Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.