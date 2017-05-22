Burdur-Antalya karayolunun Çeltikçi Beli mevkiinde sabah dolu yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle yol beyaza bürünürken, kayganlaşan yolda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı, kontrolden çıkan bir başka aracın ise bariyerlere çarparak takla attığı kazalarda ölen ve yaralanan olmadı.Dolu yağışının kısa sürede etkisini kaybettiği belirtildi.
Mayıs ayında dolu yağdı, araçlar kaza yaptı
22.05.2017 - 14:42 | Son Güncelleme: 22.05.2017 - 14:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burdur'da sabah saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı Burdur- Antalya karayolunda maddi hasarlı kazalara neden oldu.
Etiketler : burdur,burdur kaza,trafik kazası,haberler,
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