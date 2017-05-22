Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde alışveriş merkezinin 3. katındaki restoran bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu 18 yaşındaki Arif Pashto ile Arif Cem A. (20) arasında bakışma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Arif Cem A., Afgan uyruklu gence bıçakla saldırdı. Kalbinin üzerinden ve sırtından yaralanan Arif Pashto, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Afgan genç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Arif Cem A. ise kız arkadaşı S.K. (18) ile birlikte olay yerinden kaçtı. Polis yaya olarak kaçan şahıs ile kız arkadaşını kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Arif Cem A. ile kız arkadaşı Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Bıçaklı saldırıda ölen Afgan uyruklu gencin Samsun'un Tekkeköy ilçesi İlkadım Sanayi Sitesinde bir geri dönüşüm firmasında çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.