Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı'da arazi anlaşmazlığının sebep olduğu kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. İlçenin Yayıklı köyünde, güvenlik korucusu olduğu belirtilen İdris D. ve köyde vekil öğretmenlik yapan İlyas D. ile İlhan Ş. ve Sümmani Ş. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen pompalı tüfekten çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu İdris D. ve İlyas D. olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlılar İlhan Ş. ve Sümmani Ş. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma, olayların büyümemesi için köyde geniş güvenlik önlemi aldı.