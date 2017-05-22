Ağrı'da arazi anlaşmazlığının sebep olduğu kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. İlçenin Yayıklı köyünde, güvenlik korucusu olduğu belirtilen İdris D. ve köyde vekil öğretmenlik yapan İlyas D. ile İlhan Ş. ve Sümmani Ş. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen pompalı tüfekten çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu İdris D. ve İlyas D. olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlılar İlhan Ş. ve Sümmani Ş. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma, olayların büyümemesi için köyde geniş güvenlik önlemi aldı.
Arazi kavgası yüzünden 2 kişi öldü
22.05.2017 - 16:37 | Son Güncelleme: 22.05.2017 - 16:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen olayda arazi anlaşmazlığı sebebiyle 2 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Etiketler : ağrı,kavga,ağrı haberleri,öldü,
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