Rus donanmasına ait Kashin sınıfı 870 borda numaralı güdümlü füze destroyeri ‘Semetlivy’ Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Ege denizine doğru yol aldı. Bugün saat 14.00’de Marmara’dan Çanakkale Boğazı’na giren güdümlü füze destroyeri ‘Semetlivy’ saat 15.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Geçişi sırasında sahil güvenlik botunun refakat ettiği gemi, Ege denizine doğru açıldı.