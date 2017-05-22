Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kalecik Barajı gölünde bir ceset gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine iletti. Olay yerine gelen ekipler, sudan çıkardığı cesedin 2 gündür kayıp olduğu bildirilen Nurettin Ortaç'a ait olduğunu tespit etti.

Ceset otopsi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.