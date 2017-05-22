Alınan bilgiye göre, Kalecik Barajı gölünde bir ceset gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine iletti. Olay yerine gelen ekipler, sudan çıkardığı cesedin 2 gündür kayıp olduğu bildirilen Nurettin Ortaç'a ait olduğunu tespit etti.
Ceset otopsi için Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
2 gündür kayıptı, cesedi baraj gölünden çıktı
22.05.2017 - 17:24 | Son Güncelleme: 22.05.2017 - 17:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 2 gündür aranan adamın cesedi, baraj gölünde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kalecik Barajı gölünde bir ceset gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine iletti. Olay yerine gelen ekipler, sudan çıkardığı cesedin 2 gündür kayıp olduğu bildirilen Nurettin Ortaç'a ait olduğunu tespit etti.
Etiketler : elazığ,kayıp,ceset,baraj gölü,
475815 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/475815.aspx
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