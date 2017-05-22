Edinilen bilgiye göre, İspir’de meydana gelen olayda A.Y. ve S.Y. isimli iki şahıs sobadan çıkan gazdan zehirlendi. Yakınları tarafından İspir İlçe Hastanesine kaldırılan şahıslar yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum’a sevk edilerek tedavi altına alındılar. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Soba gazından zehirlenen 2 kişi hastanelik oldu
22.05.2017 - 18:02 | Son Güncelleme: 22.05.2017 - 18:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’un İspir İlçesi’nde sobadan sızan gazdan zehirlenen iki kişi tedavi altına alındı.
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475817 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/475817.aspx
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