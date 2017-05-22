Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İspir’de meydana gelen olayda A.Y. ve S.Y. isimli iki şahıs sobadan çıkan gazdan zehirlendi. Yakınları tarafından İspir İlçe Hastanesine kaldırılan şahıslar yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum’a sevk edilerek tedavi altına alındılar. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.