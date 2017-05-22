Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akşam saatlerinde durumundan şüphelendiği Eyüp A., yönetimindeki 27 LR 230 plakalı otomobili durdurarak arama yaptı. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada bagajdaki poşetlerde 76 kilo esrar ele geçirildi. Esrar el koyan polis, sürücü Eyüp A. ile yanında bulunan Mehmet G. ve Yalçın A. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Polisin durdurduğu arabadan 76 kilo esrar çıktı
22.05.2017 - 18:13 | Son Güncelleme: 22.05.2017 - 18:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da polisin yol kontrolünde şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı otomobilde poşetler içerisinde 76 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler : urfa,şanlıurfa,polis,esrar,haberler,
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