Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Nazilli’den Aksu istikametine ilerleyen ve içinde Nazilli Belediyesinin işlerini yapan taşeron firma çalışanlarının bulunduğu Ö.K. idaresindeki araç kaygan yol sebebiyle Bayındır mevkiinde bulunan Saglar köprüsünde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç Saglar Köprüsünden şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 ağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Muslehettin G. (53), Ilımdar Ç. (53), Ünal Ç. (52), Levent E. (38), Cüneyt E. (38), Rahmi Y.(35), Özgür K. (38), Nayil A. (56) ve Nuri K. (44)ambulanslarla Nazili Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.