Edinilen bilgiye göre; Nazilli’den Aksu istikametine ilerleyen ve içinde Nazilli Belediyesinin işlerini yapan taşeron firma çalışanlarının bulunduğu Ö.K. idaresindeki araç kaygan yol sebebiyle Bayındır mevkiinde bulunan Saglar köprüsünde kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç Saglar Köprüsünden şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 ağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Muslehettin G. (53), Ilımdar Ç. (53), Ünal Ç. (52), Levent E. (38), Cüneyt E. (38), Rahmi Y.(35), Özgür K. (38), Nayil A. (56) ve Nuri K. (44)ambulanslarla Nazili Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İşçi servisi köprüden uçtu, çok sayıda yaralı var
22.05.2017 - 18:30 | Son Güncelleme: 22.05.2017 - 18:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’ın Nazilli ilçesinde taşeron belediye işçilerini taşıyan servis minibüsünün köprüden uçması sonucu 9 kişi yaralandı.
Etiketler : aydın,Nazilli,işçi servisi,kaza,
475821 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/475821.aspx
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