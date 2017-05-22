Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saatlerinde Haliliye ilçesi Veysel Karani Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Tandoğan Caddesi’nde karşı karşıya gelen akraba iki ailenin bireyleri arasında başlayan tartışma büyüyerek taş, sopa ve tabancanın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada taş ve sopa darbeleriyle 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Yunus B. ve Yusuf B. olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, İbrahim B. ise Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Olayda bir tabancaya da el konuldu.