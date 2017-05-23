Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saat 23.00 sıralarında İzmit Tüysüzler Mahallesi Beyhan Caddesi'nde alkollü sürücünün neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı. Ekrem Baykuş yönetimindeki 41 EL 971 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Halil Küçükkahyaoğlu idaresindeki 34 DD 8107 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerden Halil Küçükkahyaoğlu ile araçlarda bulunan Murat İnce ve Emre Eser hafif yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya neden olan Ekrem Baykuş'un yapılan kontrollerinde 163 promil alkollü olduğu belirlendi.