Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çakırhöyük Beldesi Köprübaşı Mahallesi'nde bulunan Y.T.’ye ait ikamet ve çevresinde arama yapıldı. Yapılan aramalar kapsamında 2 bin 765 kök Hint keneviri, 200 gram esrar maddesi ve 100 gram kenevir bitkisi tohumu ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler muhafaza altına alınırken Y.T. isimli şahıs gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.