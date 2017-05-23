Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada örgütün gizli haberleşme ağı olan Bylock programı kullanıcısı olduğu tespit edilen Kayseri Barosuna kayıtlı avukatlardan F.K., H.H.A., H.Ş., K.B.Ö., M.A., N.B.K., N.K. ve S.A. isimli şüphelilerin ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ve koordinesinde sabah gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatı ve iltisaklı şirketlerde çalışan S.Ç. ve S.K.Ç. isimli şahısların FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan sabah saatlerinde yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.