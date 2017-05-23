Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Mahallesi'nde Manas Bulvarı üzerinde bulunan ve 200 metrelik yüksekliğiyle Avrupa'nın 5, Türkiye'nin de 2'inci ikiz kulesi olan Folkart Towers'ın çevresindeki araçların üzerinde keçileri görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sahibinin belli olmadığı ve ahırdan kaçtığı tahmin edilen keçiler araçların üzerine çıkıp ağaç dallarını yiyerek karınlarını doyurdu. Keçilerin araçların üzerindeki görüntüleri sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.