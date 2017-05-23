Adalet Mahallesi'nde Manas Bulvarı üzerinde bulunan ve 200 metrelik yüksekliğiyle Avrupa'nın 5, Türkiye'nin de 2'inci ikiz kulesi olan Folkart Towers'ın çevresindeki araçların üzerinde keçileri görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sahibinin belli olmadığı ve ahırdan kaçtığı tahmin edilen keçiler araçların üzerine çıkıp ağaç dallarını yiyerek karınlarını doyurdu. Keçilerin araçların üzerindeki görüntüleri sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.
Ahırdan kaçan keçiler arabaların üstüne çıktı
23.05.2017 - 11:01 | Son Güncelleme: 23.05.2017 - 11:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde, başıboş bırakılan keçiler, Avrupa'nın 5, Türkiye'nin de 2'nci ikiz kulesi olan Folkart Towers'ın çevresindeki araçların üzerine çıkarak zarar verdi.
Etiketler : izmir,keçi,hayvan,haberler,
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