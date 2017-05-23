Van'da bir otomobilde yapılan aramada 94 kilo 620 gram eroin bulundu. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince Cevdet Paşa Mahallesi Ufuk Sokağı'nda 34 BY 8124 plakalı otomobilde arama gerçekleştirildi.
Aramada, 183 paket içinde 94 kilo 620 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Van'da bir arabadan 94 kilo eroin çıktı
23.05.2017 - 11:38 | Son Güncelleme: 23.05.2017 - 11:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'da uyuşturucu operasyonu. Kent merkezinde bir otomobilde 94 kilo 620 gram eroin ele geçirildi
Van'da bir otomobilde yapılan aramada 94 kilo 620 gram eroin bulundu. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince Cevdet Paşa Mahallesi Ufuk Sokağı'nda 34 BY 8124 plakalı otomobilde arama gerçekleştirildi.
Etiketler : van,uyuşturucu,eroin,haberler,
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