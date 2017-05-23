Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van'da bir otomobilde yapılan aramada 94 kilo 620 gram eroin bulundu. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince Cevdet Paşa Mahallesi Ufuk Sokağı'nda 34 BY 8124 plakalı otomobilde arama gerçekleştirildi.

Aramada, 183 paket içinde 94 kilo 620 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.