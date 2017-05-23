Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Merkez Yakutiye ilçesinin Şükrüpaşa mahallesindeki iki katlı evin birinci katında dün meydana geldi. Üşüdükleri için sobayı yakan Habibe Küçükoğlu (35) ile birlikte yaşadığı annesi Makbule Küçükoğlu (60), henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler arasında kaldı. Evlerinden çıkmayı başaran anne ile kızınin feryatlarına komşuları yetişti. Evin bahçesinde yarı baygın halde bulunan anne ile kıza mahalle halkı yardım edip, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek söndürdü. Ancak evin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangını duyup eve gelen yakınları anne ile kızın öldüğünü sanarak sinir krizleri geçirdi. İtfaiye ekipleri bir taraftan yangına müdahale ederken bir taraftan da ailenin yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı. Yakınları, anne ile kızının ambulansta tedavi gördüğünü öğrenince sakinleşerek yanlarına gitti.