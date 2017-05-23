Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesi No:41’de Gürcistan uyruklu Elene Gokadze (34), komşuları tarafından boğazı kesilmiş halde bulundu. Olay emniyet güçlerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri kadının öldüğünü tespit etti. Savcının olay yerinde inceleme yapmasından sonra Gürcistan uyruklu kadının cesedi Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.