Edinilen bilgiye göre, Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesi No:41’de Gürcistan uyruklu Elene Gokadze (34), komşuları tarafından boğazı kesilmiş halde bulundu. Olay emniyet güçlerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri kadının öldüğünü tespit etti. Savcının olay yerinde inceleme yapmasından sonra Gürcistan uyruklu kadının cesedi Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.
Ordu'da yabancı uyruklu bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü
23.05.2017 - 13:42 | Son Güncelleme: 23.05.2017 - 13:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’nun Fatsa ilçesinde, Gürcistan uyruklu 34 yaşındaki bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü.
Etiketler : ordu,kadın cinayeti,cinayet,haberler,
476031 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/476031.aspx
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