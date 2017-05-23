Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesi Dikilitaş Caddesi ile 107. Sokak kavşağında meydana gelen kazada, Serkan B. idaresindeki 26 KE 176 plakalı otomobil ile Kenan D. idaresindeki 11 DL 119 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüleri ile birlikte otomobillerde yolcu olarak bulunan Mert U.(19), İdris D.(36), Esmanur D.(9) ve Eslem Sera D.(7) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri yapılan yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.