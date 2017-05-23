Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birlik üyesi girişimcilerin ürettiği sabunların 2016 yılında başta Ortadoğu olmak üzere, kuzey ve güney Afrika, Çin, Japonya, Avustralya, İtalya, Fransa, İsveç, Almanya, Hollanda, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın da arasında yer aldığı 105 ülkeye satıldığını söyledi. Geleneksel yöntemle üretilen sabunların geçen yıl 119 bin 826 tonunun ihraç edildiğini aktaran Çıkmaz, bu satıştan 118 milyon 188 bin dolar gelir elde edildiğini vurguladı. Bu yılın ilk çeyreğinde yurt dışına yapılan 39 bin 789 ton satıştan 36 milyon 49 bin dolar gelir sağlandığını kaydeden Çıkmaz, son dönemlerde doğal ürünlere ilginin arttığını anlattı.



Çıkmaz, sabunun Amerika ve Avrupa ülkelerinin yanı sıra Afrika'da da yaygınlaşmasında, ihracatçıların dünya genelinde gerçekleştirdiği çeşitli tanıtım faaliyetlerinin etkili olduğunu aktardı. Abdulkadir Çıkmaz, Gaziantep başta olmak üzere bölgedeki ihracatçıların yurt dışına açılma konusunda oldukça iyi durumda bulunduklarını vurgulayarak, "Bugün yurt dışına giden her uçakta mutlaka bir Güneydoğulu ihracatçı bulabilirsiniz. Sabun ve sabunculuk Nizip başta olmak üzere bölgemizde önemli bir iş kolu. Bu sektörle ilgili de birçok proje hayat buldu ve sonuçlar vermeye başladı." diye konuştu.



GAZİANTEP'TE BİR AİLE İŞLETMESİ

Öte yandan Gaziantep'in Nizip ilçesinde uzun yıllardır geleneksel yöntemle yapılan zeytinyağlı sabun üretimine aile işletmelerinde devam ediliyor. İlçede üretimi yapılan zeytinin yağı işlenerek kozmetik sektöründe önemli bir yeri bulunan zeytinyağlı sabuna dönüştürülüyor. Yaklaşık 70 yıldır sabun üretimi yapılan işletmenin sahiplerinden Emin Yavuz, işletmede üçüncü kuşağın temsilcisi olduğunu söyledi. Yavuz, zeytinyağının kazanlarda "kostik" adı verilen madde yardımıyla kaynatıldığını ve sabunlaştırıldığını dile getirdi. Ertesi gün tatlı su yardımıyla sabunun PH değerini ayarladıklarını kaydeden Yavuz, üçüncü gün akışkan hale gelen maddeyi yere serdiklerini belirtti. Bir gün sonra kestikleri sabunları kurumak üzere dizdiklerini dile getiren Yavuz, yıllık üretimlerinin 200-250 ton civarında olduğunu söyledi. Emin Yavuz, üretimin yüzde 25'ini ihracatçı firmalar aracılığıyla yurt dışına sattıklarını belirtti.



SABUNUN İYİSİNİ TADARAK ANLIYORLAR

Başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Fransa, Çin ve ABD'ye satılan zeytinyağlı sabunun doğal olduğunu kaydeden Yavuz, şöyle konuştu: "Sabun ustası olarak bizler dilimizle sabunun tadına bakarız. Bu yöntem üretimin geleneksel yöntemle yapılmasından kaynaklanıyor. Geçmiş yıllarda laboratuvar olmadığından ustalar, bunu 'en pratik nasıl yapabiliriz?' diye düşünüp koklayarak, tadarak anlamaya çalışmış. Bu yöntem de böylece gelenekselleşmiş."