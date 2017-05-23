Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da, kendisini doktor olarak tanıttığını öne sürdüğü kuaföre estetik operasyon yaptırmasının ardından dolgunlaştırıldığı iddia edilen dudağı enfeksiyon kaparak şişen hemşire Merve Keleş, tedavi gördüğü hastaneden yarın taburcu edilecek. Hemşirenin tedavisi yürüten Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Plastik ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Keleş'i yaklaşık 1 aydır takip ettiklerini ve ciddi bir enfeksiyon durumuyla karşılaştıklarını, müdahale edilmemesi halinde hastanın dudaklarını kaybetme riski olduğunu söyledi.



Yavuz, hemşire Keleş'e gerekli müdahaleyi yaptıklarını ve dudakta kullanılan materyale yönelik bir çalışma yürüttüklerini aktararak şöyle devam etti: "Eğer materyali saptayabilirsek, daha spesifik bir tedavi yapabiliriz diye düşünmüştük. Hem patoloji hem de toksikoloji laboratuvarı ve yeni kurulan Merkezi Araştırma Laboratuvarı'nda bu materyalle ilgili araştırma yaptık. Hastamıza bu dolgu maddesiyle ilgili bir ameliyat yapmadık ama ufak bir parça alarak, bu parçada materyal çalıştık. Bu materyali silikon olabilir mi diye araştırdık, silikon olmadığını saptadık. Yine 'kalsiyum hidroksit apatit' diye bir materyal var, onunla ilgili de olumlu sonuç alamadık."



Materyalle ilgili spesifik tespit çalışmalarının sürdüğünü anlatan Yavuz, "Hastanın taburcu edilme isteği var. Biz de şu anda hastanede yatmasına gerek olmadığını ve kendisini muhtemelen yarın taburcu etmeyi düşünüyoruz. Hastamız ilaç tedavisine devam edecek. Belli aralıklarla kontrole gelecek. Bu arada eğer spesifik bir gelişme olursa ondan da yararlanacağız. Bu arada bu işlemi yapan kişi de hastamız suç duyurusunda bulunduğu için tutuklandı. O süreçte de belki materyalle ilgili bir gelişme olur. Öyle bir gelişme olursa biz bu imkanı da değerlendiririz." ifadesini kullandı.



- "Dolguyu ancak plastik cerrahlar ve dermatologlar yapabilir"

Yavuz, çeşitli alanlarda çok kolay para kazanma yöntemi olduğu için herhangi birinin bu işlere soyunabildiğini söyledi. Mağdur olmamak için vatandaşların dikkat etmesi gerektiğinin altını çizen Yavuz, şunları kaydetti: "Yasal olarak bu çerçeve belirlenmiş. Bu dolguyu ancak plastik cerrahlar ve dermatologlar yapabilir. Buna dikkat edilmesi lazım. Uzmanlara güvenerek bunu rahatlıkla yaptırabilirler. Çünkü uzman olan kişi yaptığı işin komplikasyonlarını da bilir ve onlara göre önlem de alabilir. İşi yapmakla her şey bitmiyor, eğer bir sorun olursa bunun tedavisini de bildiği için bu işi uzmanlarına yaptırmakta yarar var. 'Dolgu maddesi' deniyor, piyasada dolgu maddeleri var. Biz de uyguluyoruz ama önemli sorunlar yaşamıyoruz. Niye yaşamıyoruz? Kullandığımız dolgu maddeleri uluslararası kuruluşlardan onay almış. Tabii Uzak Doğu'dan getirilen materyaller çok ucuz olduğu için bunlar piyasada kullanılabiliyor. Ama sonuçları kestirilemeyen kötü neticeler ortaya çıkabiliyor. Bunların olmaması için materyal mutlaka güvenli ve onaylı olacak, bu işlemi uzmanlar, yani plastik cerrahlar veya dermatologlar yapacak."



Adana'da kendini estetik uzmanı olarak tanıtarak evinde bazı vatandaşlara dudak dolgusu ve botoks yaptığı iddia edilen kuaför Soner G. hırsızlıktan hükümlü çıkması nedeniyle cezaevine gönderilmiş, hakkında "dolandırıcılık" ve "diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek" suçlarından tutuklama kararı verilmişti.