Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İbrahim Taşkıran, eşi Hatice Taşkıran ve iki çocuğuyla babası Mehmet Taşkıran'ın merkez Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi'ndeki evine ziyarete gitti. Taşkıran çiftinin 2 yaşındaki oğlu Efe Can Taşkıran, oyun oynamak için 14 katlı apartmanın 13. katında bulunan dairenin balkonuna geçti. Bu sırada çocuk henüz belirlenemeyen nedenle balkonunun demir korkuluğundaki boşluktan beton zemine düştü. Bina görevlisinin fark edip yardım istemesi üzerine apartman sakinleri çocuğu alıp otomobille özel bir hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan çocuk doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Efe Can'ın düştüğünden habersiz olan ailesi ise evde onu aradı. Komşularının çocuğun düştüğünü haber vermesi üzerine baba İbrahim Taşkıran hastaneye gitti. Çocuğunun ölüm haberi üzerine sinir krizi geçiren Taşkıran'ı polis ve vatandaşlar teskin etmeye çalıştı. Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu.