Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay dün akşam saatlerinde ilçenin Esenköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan Keleş ailesinin bireyleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada C.K. belinden çıkardığı tabancası ile ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan mermilerin hedefi olan Fatma Keleş (62) olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Fahrettin Keleş, kızı ile damadı ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçan C.K. silahı ile birlikte bugün yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.