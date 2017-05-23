Fahrettin T. idaresindeki 06 DK 1306 plakalı tır, Çumra ilçesi yakınlarında Mustafa Kanyılmaz yönetimindeki 34 UA 3673 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil sürücüsü Kanyılmaz, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kanyılmaz'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Tır sürücüsü Fahrettin T, polis ekiplerince gözaltına alındı.