Fahrettin T. idaresindeki 06 DK 1306 plakalı tır, Çumra ilçesi yakınlarında Mustafa Kanyılmaz yönetimindeki 34 UA 3673 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil sürücüsü Kanyılmaz, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kanyılmaz'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Tır sürücüsü Fahrettin T, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Konya'da tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti
23.05.2017 - 17:50 | Son Güncelleme: 23.05.2017 - 17:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya'nın Çumra ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Etiketler : konya,konya kaza,trafik kazası haberleri,
476086 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/476086.aspx
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