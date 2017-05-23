Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerine başvuran T.K. (20), Yeniakçayır Mahallesi'ndeki bir evde birlikte yaşadığı İ.D'nin, kendisini baltayla bacaklarından yaraladığını, para karşılığı zorla fuhuş yaptırdığını ve tecavüze uğradığını iddia etti. Jandarma tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan T.K, tedavi altına alınırken, zanlı İ.D. yakalandı. Zanlı hakkında "Kasten adam öldürmeye teşebbüs, fuhşa aracılık etmek ve cinsel istismar" suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi.