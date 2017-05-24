27 yaşındaki Burak Güler idaresindeki 10 BS 641 plakalı motosiklet, Edremit-Ayvalık karayolu Ayvalık Meslek Yüksekokulu Şirinkent kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek Ceyhun Tura'nın (18) kullandığı motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada, Ceyhun Tura, Burak Güler ve aynı motosiklette yolculuk eden Kaan Sedef (18) ağır şekilde yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan, Tura ve Güler yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaan Sedef'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Balıkesir'de motosikletler çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
24.05.2017 - 01:12 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 01:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir Ayvalık'ta iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır şekilde yaralandı.
27 yaşındaki Burak Güler idaresindeki 10 BS 641 plakalı motosiklet, Edremit-Ayvalık karayolu Ayvalık Meslek Yüksekokulu Şirinkent kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek Ceyhun Tura'nın (18) kullandığı motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada, Ceyhun Tura, Burak Güler ve aynı motosiklette yolculuk eden Kaan Sedef (18) ağır şekilde yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan, Tura ve Güler yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler : balıkesir,kaza,trafik kazası,
476164 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/476164.aspx
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