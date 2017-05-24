Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

27 yaşındaki Burak Güler idaresindeki 10 BS 641 plakalı motosiklet, Edremit-Ayvalık karayolu Ayvalık Meslek Yüksekokulu Şirinkent kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek Ceyhun Tura'nın (18) kullandığı motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada, Ceyhun Tura, Burak Güler ve aynı motosiklette yolculuk eden Kaan Sedef (18) ağır şekilde yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan, Tura ve Güler yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaan Sedef'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.