D-100 karayolundan Topkapı istikametine giden 34 AF 4991 plakalı otomobilin sürücüsü, Bahçelievler metrobüs durağı yakınında aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince önce aynı yönde giden Sabahat başka bir otomobile çarptı. Daha sonra bariyerleri aşan otomobil, metrobüs yoluna girdi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle metrobüs seferleri tek yönlü yapılırken, D-100 karayolunun Topkapı istikametinde de uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından, trafik normale döndü.