Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maltepe Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Canan Aslan, evsel atıkların toplama merkezlerine gönderilmeden önce ayrıştırılarak geri dönüşüme konulmasının ülke ekonomisine katkı sağladığını belirterek “Vatandaştan gelen talepler doğrultusunda her hafta salı günü elektronik,beyaz eşya,atık pil,kablo plastik v.b eşya gibi atıkları ev adreslerinden alarak ayrıştırıyoruz” dedi.

Veteriner İşleri Müdürü Dr. Fevzi Karaağaç ise katılımcılara gıdaları satın alırken dikkat edilmesi gerekenler, gıdaların bozulma sebepleri, gıda kaynaklı hastalıklar, bulaşma yolları, kişisel hijyen kuralları ve mutfaktaki hijyen kurallarına yönelik bilgi verdi. Kısa film ve slayt gösterisine de yer verilen eğitimde, katılımcıların soruları cevaplandırılarak istek ve teklifleri alınıyor. Cüneyt Bitikçioğlu İSTANBUL