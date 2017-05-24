Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 06.30 sıralarında Çankaya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mevlana Bulvarı üzerinden Gölbaşı istikametinde seyreden 06 YB 1384 plakalı otomobil, sürücüsü Zafer Yurtsever’in (41) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil, ağaca çarparak durabildi. Kazanın ardından otomobil hurda yığınına dönerken, Yurtsever de şoför mahallinde sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu ilgililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin hummalı sonucu sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemelerin ardından Yurtsever’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için bulvar üzerinde trafik önlemi aldı.

Kaza hakkında inceleme başlatıldı.