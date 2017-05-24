Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı’da son bir haftadır etkili olan sağanak yağışlar kentte hayatı olumsuz etkiliyor. Kent merkezi Yüzüncü yıl Mahallesi’nde ikamet eden Hasan Cengiz (73) ile eşi Gülizar Cengiz (75) yaşadığı 2 oda ve bir salondan oluşan toprak ev yağışa dayanamayarak sabah saatlerinde büyük bir gürültü ile çöktü. Olay sırasında evde bulunan Hasan Cengiz ve damadı Dinçer Özcan ile çocukları büyük bir tehlike atlatarak çöken odaların altında kalmaktan son anda kurtuldular. 1998 yılında Bitlis’in Tatvan ilçesinde vatani görevini yaptığı sırada operasyona giderken şehit olan Mehmet Cengiz’in ailesinin evi yürek burkuyor. Anne Gülizar Cengiz, şehit olan oğlu Mehmet’ten sonra üzüntüden çeşitli hastalıklara yakalanarak 19 yıldır yaşam mücadelesi veriyor. Evleri çöken ve kullanılamaz hale gelen şehit ailesi evlerinin bahçesinde oturarak kendilerine ulaşacak yardım elini bekliyor. Evlerinde çökme olmadan önce kendisinin uyanık olduğunu ve evin işlerini yaptıktan sonra oğlunun evine gittiğini ifade eden Gülizar Cengiz, daha sonra eve geri döndüğünü odanın kapısını açtığı sırada tavanların gürültü ile çöktüğünü söyledi. Olayın şokunu yaşayan ve daha sonra çığlık atarak bağırdığını anlatan anne Cengiz, “Odalar çöktükten sonra bağırıp çağırdım. Yatakların ve eşyaların üstüne toprak gelmesin diye toplayıp üst üste bıraktık. Ben askerde şehit olan oğlumdan sonra hastalandım, benim 10 tane çocuğum var, 4’ü vefat etti. 4 kızım ve 2 oğlum var hepsi de evlendiler. Ölen çocuklarımız bizi perişan etti, ben ve eşim bu yüzden hastayız. Biz istiyoruz ki devletimiz bize bir ev yapsın en azından ölünceye kadar orada barınalım daha sonra tekrar evi geri alsınlar” dedi.

Şehidin kardeşi: Anne ve babama sahip çıksınlar

Şehit ağabeyi Kerem Cengiz ise vatan için kardeşlerini toprağa verdiklerini ve anne babasına sahip çıkılması gerektiğini belirterek yetkililerden yardım istedi. Ağabey Cengiz, sabah uyandığında annesinin sesine koştuğunu eve baktığında evin çöktüğünü ifade etti. Anne babasının perişan halde olduğunu, kimsenin yardım etmediğini ve şehit olan kardeşi nedeniyle 19 yıldır acı çektiğini belirten Cengiz, duygu dolu anlar yaşayarak bir süre konuşamadı. 1998 yılının Şubat ayının 3’ünde, bayramın birinci gününde kardeşinin Bitlis’in Tatvan ilçesi Kaynarca karakolunda askerlik yaparken şehit düştüğünü söyleyen ağabey, gözyaşlarını tutamadı.

Kardeşi şehit olduğu sırada İstanbul’da çalıştığını aktaran Cengiz, “Bize haber verdiler dediler ki babanız kaza yapmış, bizde Ağrı’ya geldik. Evimizin önünde askerler vardı, daha sonra baktım şehit olan kardeşimin elbiseleri diğer kardeşlerimin ellerindeydi. Dedim bu ne dediler kardeşin şehit oldu. 19 yıldır kardeşimi düşünüyoruz, onun üzüntüsü bizi çok yıprattı. Biz ülkemizi vatanımızı çok seviyoruz. Bizde işsiziz işimiz yok, maddi durumumuz elverişli değil. Bizim devletimiz ve hükümetimiz çok güçlüdür, yetkililerin annem ve babamı bu durumda bırakmayacaklarına yürekten inanıyorum. Ben sadece anne ve babama yardım eli uzatılmasını istiyorum, başka hiçbir şey istemiyorum ” ifadelerini kullandı.