Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un göbeği Beyoğlu’nda uyuşturucu maddenin etkisiyle boş bir arazide sızan gencin içler acısı hali kameralara yansıdı. Kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen 29 yaşındaki R.E., Kurtuluş Deresi Caddesi üzerindeki boş bir arazide sızdı. Gencin hareketsiz bir şekilde yattığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yerde yatan genci kendine getirdi. İbret verici manzaranın yaşandığı olayda genç, ekiplere uyuşturucu madde kullandığı söyledi. Durum karşısında bir şey yapamayan ekipler, herhangi bir müdahalede bulunamayarak olay yerinden ayrıldı. Çevredeki vatandaşlar ise gencin içler acısı haline bakakaldı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

