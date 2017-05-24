Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açan Fatoş B., 2014 yılında evlendiği eşinin, evliliğin ilk ayından itibaren kendisine manevi ve fiziksel şiddet uyguladığını iddia etti. Eşi Kenan B.’nin şiddet eğilimi olduğunu, öfkesini kontrol edemediğini, sürekli olarak kendisine küçük düşürücü ve aşağılayıcı sözler kullanarak manevi şiddet uyguladığını öne süren genç kadın, 30 bin TL manevi, 70 bin TL maddi tazminat ile çocuğu ile kendisi için toplam 1400 TL nafaka talep etti. Fatoş B. ayrıca düğünde kendisine takılan ve eşi tarafından elinden alınan ziynet eşyalarının da iadesini istedi.

Kenan B. ise eşinin iddialarının asılsız olduğunu belirterek, beş yıldızlı otelde balayı yaptıklarını, uçak bileti ve evin eksiklerini de ziynet eşyaları ile karşıladıklarını söyledi. Eşinin şahsi ihtiyaçları için ziynet eşyalarını bozdurarak harcadığını anlatan Kenan B., ziynet eşyalarının davacı tarafından geri iade edilmemek üzere kendisine verildiğini öne sürdü. Aile mahkemesi, davalının fiziksel ve duygusal şiddet içeren ağır kusurlu davranışları sonucu evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek çiftin boşanmalarına karar verdi. ‘Düğünde kimin tarafından verilirse verilsin davacı kadına takılan ziynetlerin onun kişisel malı’ olduğunu belirten mahkeme, “Bedeli kocaya bağışlanmadıkça ziynetlerin kadına iadesi gerekir” dedi.

30 bin lira da tazminat!

Balayı gideri ve ev eşyaları için bozdurulup harcandığı beyan edilen ziynetlerin iade edilmemek üzere davalı kocaya bağışlandığının ispatlanamadığını belirten mahkeme, 25 bin TL değerindeki ziynet eşyasının yasal faiziyle Fatoş B.’ye iadesine ve 15 bin TL manevi, 15 bin TL maddi tazminat ile toplam 650 TL’de nafaka vermesine hükmetti.

(Gazetevatan)