Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Muratpaşa İlçesi Gençlik Mahallesi Işıklar Caddesi sonundaki falezlerde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İki kadın arkadaşıyla birlikte falezlerden denizi izlemeye giden Barış Yöndem, bir anda dengesini kaybetti. 30 metrelik falezlerden düşen Yöndem, kayalar arasına sıkıştı. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesini yaptıkları Yöndem'in öldüğünü belirledi. Cesedin sıkıştığı kayalıklardan çıkarılması için itfaiye ve deniz polisinden destek istendi. İtfaiye ve deniz polisinin 1.5 saatlik çalışmasının ardından ceset sıkıştığı yerden çıkarılarak botla Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin buradaki çalışmasının ardından Yöndem'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.