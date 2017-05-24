Bayındır'dan Torbalı istikametine giden Salih Demiralay idaresindeki 35 VSN 09 plakalı Otomobil, Kızılcaova mevkisinde Hüseyin Yurtsever'in kullandığı 35 YBY 01 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı. Kazada sürücülerle öğrenci servisinde bulunan 9 öğrenci yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Bayındır Devlet Hastanesine kaldırılan yararıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.