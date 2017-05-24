Bayındır'dan Torbalı istikametine giden Salih Demiralay idaresindeki 35 VSN 09 plakalı Otomobil, Kızılcaova mevkisinde Hüseyin Yurtsever'in kullandığı 35 YBY 01 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı. Kazada sürücülerle öğrenci servisinde bulunan 9 öğrenci yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Bayındır Devlet Hastanesine kaldırılan yararıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öğrenci servisi ve otomobil çarpıştı, çok sayıda yaralı var
24.05.2017 - 11:35 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 11:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Bayındır ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı.
Etiketler : izmir,izmir kaza,trafik kazası haberleri,öğrenci servisi,
476275 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/476275.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER