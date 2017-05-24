Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Charlie bit my finger' (Charlie parmağımı ısırdı) sözüyle akıllarda kalan Harry ve parmağını ısıran küçük kardeşi Charlie artık büyüdü.



Milyonlarca kez izlenen videoları çekildiğinde 5 yaşında olan Harry şimdi 13, iki yaşındaki Charlie ise 10 yaşında.



2007’de yayınlanan video, 850 milyon kez izlenerek Harry ve Charlie’nin ailesine 1 milyon sterlin kazandırmıştı.



HARRY VE CHARLIE'NİN MEŞHUR VİDEOSU

YouTube tarihinin 90’ıncı en çok izlenen videosunun mimarları Harry ve Charlie, parmak ısırma sahnesini yeniden canlandırdı.



İşte Harry ve Charlie’nin şimdiki görüntüsü…



