Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır-İstanbul seferi yapan uçağın tuvaletinde uyuşturucu kullandığı ileri sürülen şahıs, tuvaletten çıktıktan sonra yolculara saldırdı. Uçak, yaşanan panik ve kargaşa nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptı.

Edinilen bilgi ve yolcuların iddialarına göre, saat 19.15'te İstanbul'a gitmek üzere Diyarbakır Havalimanından kalkan yolcu uçağının tuvaletine giren bir şahıs, içeride uyuşturucu kullandıktan sonra, çıkıp yolculara saldırdı. Bazı yolcuların şahsı etkisiz hale getirmeye çalışması üzerine uçakta kargaşa çıktı. Bazı yolcular da panik yaşadı. Bunun üzerine uçak Ankara'ya acil iniş yaptı.

Polis tarafından gözaltına alınan ve adının F.D. olduğu öğrenilen şahsın üzerinde yapılan aramada, 200 gram bonzai bulundu. Şahıs, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Uçak ise, yaklaşık 2 saatlik gecikmenin ardından İstanbul'a gitmek üzere yeniden havalandı.