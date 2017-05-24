Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayburt'un Kırkpınar köyünde birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan yılanları görmek isteyen çok sayıda vatandaş, çeşitli illerden bu köye gelip, bu alanı ziyaret ediyor.

Her yıl mayıs ayının ilk haftasında yuvalarından çıkan ve boyları 30 ile 50 santimetre uzunluğundaki yılanlar, bazı köy sakinlerince yakalanarak haziran ayının ilk haftasına kadar bidonlar içerisinde saklanıyor. Yılanlar daha sonra, hastalıklara iyi geldiğine inanan ziyaretçilerin hizmetine sunuluyor.

Yörede 'yılanlı köy' olarak da bilinen ve kent merkezine 30 kilometre mesafede yer alan Kırkpınar köyündeki yılanların çeşitli hastalıkları tedavi ettiği inancı, her bahar döneminde bu köye ilgiyi de arttırıyor.

Köy Muhtarı Aşkın Batmaz, AA muhabirine, yılanların mayıs ayının 15'inden sonra ortaya çıktığını ve 15 günden sonra yılanların ortadan kaybolduğunu söyledi.

Şifalı olduğuna inanılan yılanların ününün yurt içi ve yurt dışına yayıldığını belirten Batmaz, "Türkiye'nin her tarafından, değişik şehirlerinden insanlar buraya geliyor." dedi.

Batmaz, köylerine günde ortalama en az 30-40 kişinin çeşitli illerden geldiğini vurgulayarak, "Bolu'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan gelen misafirlerimiz var." diye konuştu.

Kırkpınar köyüne bu yılanları merak ettiği için görmeye gelen Atilla Güzel ise yılanları sürekli olarak duyduğunu ve bu sene ise yılanları görmek için bu köye geldiğini anlattı.

Daha önce bu yılanları görmeyi hep istediğini ancak çeşitli nedenlerle gelemediğini aktaran Güzel, "Bu sene de havayı güzel bulunca geldim. Hayatımda da ilk kez yılana dokunuyorum." dedi.