Bayburt'un Kırkpınar köyünde  birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan yılanları görmek isteyen çok sayıda  vatandaş, çeşitli illerden bu köye gelip, bu alanı ziyaret ediyor.

Her yıl mayıs ayının ilk haftasında yuvalarından çıkan ve boyları 30  ile 50 santimetre uzunluğundaki yılanlar, bazı köy sakinlerince yakalanarak  haziran ayının ilk haftasına kadar bidonlar içerisinde saklanıyor. Yılanlar daha  sonra, hastalıklara iyi geldiğine inanan ziyaretçilerin hizmetine sunuluyor.

Yörede 'yılanlı köy' olarak da bilinen ve kent merkezine 30 kilometre  mesafede yer alan Kırkpınar köyündeki yılanların çeşitli hastalıkları tedavi  ettiği inancı, her bahar döneminde bu köye ilgiyi de arttırıyor.

Köy Muhtarı Aşkın Batmaz, AA muhabirine, yılanların mayıs ayının  15'inden sonra ortaya çıktığını ve 15 günden sonra yılanların ortadan  kaybolduğunu söyledi.

Şifalı olduğuna inanılan yılanların ününün yurt içi ve yurt dışına  yayıldığını belirten Batmaz, "Türkiye'nin her tarafından, değişik şehirlerinden  insanlar buraya geliyor." dedi.

Batmaz, köylerine günde ortalama en az 30-40 kişinin çeşitli illerden  geldiğini vurgulayarak, "Bolu'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan gelen misafirlerimiz  var." diye konuştu.

Kırkpınar köyüne bu yılanları merak ettiği için görmeye gelen Atilla  Güzel ise yılanları sürekli olarak duyduğunu ve bu sene ise yılanları görmek için  bu köye geldiğini anlattı.

Daha önce bu yılanları görmeyi hep istediğini ancak çeşitli nedenlerle  gelemediğini aktaran Güzel, "Bu sene de havayı güzel bulunca geldim. Hayatımda da  ilk kez yılana dokunuyorum." dedi.