Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük'te idrar yaparken yanma şikayeti ile Karabük Özel Medikar Hastanesi'ne müracaat eden yaşlı adamın mesanesinden, 10 santim boyutunda ve yaklaşık 220 gram ağırlığında prostat dokusu çıkarıldı. 85 yaşındaki Osman Onaran isimli hasta, 2 hafta önce Karabük Özel Medikar Hastanesi'ne gelerek, Üroloji Uzmanı Op. Dr. Emin Coşkun’a zor idrar yapma, sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma şikayeti ile müracaat etti. Yapılan tetkiklerde hastaya BPH + mesane taşı tanısı konuldu. Yapılan başarılı bir operasyonla mesane yolunda böbrek taşını çıkardıklarını belirten Op. Dr. Emin Coşkun, Karabük’te ameliyatla çıkartılan en büyük mesane taşı olma özelliğini de taşıdığını ve 25 yıllık meslek hayatında ilk kez karşılaştığını söyledi. Coşkun, “Hastamız 1 ay önce sık idrar yapma, zor idrar yapma ve idrar yaparken yanma şikayeti ile müracaat etti. Yaptığımız tetkiklerde hastamıza BPH+ mesane taşı tanısı koyduk. Yapılan başarılı bir operasyon ile mesaneden yaklaşık 10 santim boyutunda ve 220 gram ağırlığında prostat dokusu çıkarıldı. 25 yıllık meslek hayatımda bu kadar büyük taş görmedim. Hastamızı eski sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



Hasta Osman Onaran ise kendisini bu sıkıntıdan kurtaran Üroloji Uzmanı Emin Coşkun’a ve ekibine teşekkür ederek, “Bayağı sıkıntım vardı. Emin hocama geldim, beni ameliyat etti ve eski sağlığıma kavuşturdu. Taşı ben de görünce şaşırdım. Başta doktorumuz Emin Coşkun’a ve ameliyat ekibine, hemşirelerimize ve tüm personele teşekkür ederim” diye konuştu.

