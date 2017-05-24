Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde Kaçak kazıda ortaya çıkartılan lahit, uzmanlar ve güvenlik güçlerinin gözetimi altında açıldı. 22 Mayıs 2017 günü öğlen saatlerinde ilçenin Ayvalı mahallesi Musluk mevkide kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 kişiyi suçüstü yakalamıştı. Olayda kullanılan 2 araca el koyan ve şüphelilere 2 bin 354 lira para cezası uygulanan jandarma ekipleri, üzerinde haç işareti bulunduğu belirtilen lahiti koruma altına almıştı.

Bu Sabah Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü yetkililerinden oluşan bir heyet birinci derece sit alanında bulunan kaçak kazı bölgesinde ve lahit üzerinde incelemelerde bulundu. Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Seyitgazi Belediyesi’nin desteği ile yaklaşık 6 metre derinliğinde bulunan lahit görevliler tarafından açıldı. Lahit içinden iskelet parçaları çıktı. Lahitin uzmanlar tarafından incelenmesinin sürdüğü, korunması için içindeki iskeletle birlikte arkeoloji müzesine götürüleceği öğrenildi.

4 MİLYON DOLARA SATACAKLARDI

Kaçak kazı yapan 12 defineci, lahiti alıcı gibi davranan güvenlik güçlerine 4 milyon dolara satılmak istiyordu. Zanlılardan 2'sinin jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı, 10 şüphelinin ise adliyeye sevk edileceği bildirildi.