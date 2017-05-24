Olay, Kayseri merkez Melikgazi ilçesi İldem 1 tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre, Nuri Ö. tramvayda Ali Y.'den öne doğru ilerlemesini söyledi. İkili arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ali Y., Nuri Ö.'yü sol kolundan bıçakla yaraladı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaralı genci ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Nuri Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Tramvayda ileri git tartışması kanlı bitti
24.05.2017 - 14:51 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Lise öğrencisi 17 yaşındaki Nuri Ö., bindiği tramvayda sıkışıklık nedeniyle ileri gitmesini istedi aynı yaştaki Ali Y. tarafından bıçaklandı
Olay, Kayseri merkez Melikgazi ilçesi İldem 1 tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre, Nuri Ö. tramvayda Ali Y.'den öne doğru ilerlemesini söyledi. İkili arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ali Y., Nuri Ö.'yü sol kolundan bıçakla yaraladı.
Etiketler : tramvay,
476329 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/476329.aspx
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