Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Emin Sokak üzerindeki apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi, 14 yaşındaki B.Y.'yi kanlar içinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekipleri, B.Y.'nin göğüs bölgesinden yaralandığı belirledi. Yerde hareketsiz yatan kız çocuğu, yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
14 yaşındaki kız çocuğu evinde silahla vurulmuş halde bulundu
24.05.2017 - 15:37 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 15:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğu, evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.
Etiketler : kız,silahla yaralama,haberler,
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