Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Emin Sokak üzerindeki apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi, 14 yaşındaki B.Y.'yi kanlar içinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekipleri, B.Y.'nin göğüs bölgesinden yaralandığı belirledi. Yerde hareketsiz yatan kız çocuğu, yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.