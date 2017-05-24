Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Proje hakkında bilgi veren Siirt Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Proje Koordinatörü Nedim Esmeroğlu, "AB Bakanlığı Ulusal Ajans tarafından hibe desteği sağlanan proje ile Siirt Küçük Sanayi Sitesi yapı kooperatifine kayıtlı 15 öğrenci ve 15 usta öğretici 8 gün Avrupa ülkelerini gezerek mesleki becerilerini geliştirdi. Daha önce de PVC Kapı Doğrama Projesi ve Doğalgaz Yakıcı Gaz Sistemleri Projesini hayata geçirmiştik. 59 bin Avro bütçeli son çalışmamız olan "Motorlu Araçlar Teknolojilerinde İnivasyon Projesi" ile kursiyerler önemli bir deneyim kazandı" dedi.