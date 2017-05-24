Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede iki gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Ortayayla Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşanan sel felaketi, Fettah Yıldız isimli vatandaşa ait ağılda bulunan 26 kuzunun telef olmasına neden oldu. Mahalle Muhtarı Hizmettullah Delibaş, DSİ sorumluluğunda bulunan kanalın yapılmaması nedeniyle her yıl ilk ve sonbahar mevsimlerinde mahallede sel sularına maruz kaldıklarını söyledi.

Hasta olduğunu belirten Fettah Yıldız isimli vatandaş ise sabah saat 05.00 sıralarında ağıla sel sularının dolduğunu ve içinde bulunan 26 kuzunun olay yerinde telef olduğunu, geriye kalan yaralı iki kuzuyu ise kestiğini söyledi. Hayatta kalan iki kuzusunun da felç geçirdiğini belirten Yıldız, zararının 15 bin TL civarında olduğunu ifade ederek devlet yetkililerinden kendisine yardım eli uzatılmasını istedi.



Selde Fatih Kılıç isimli vatandaşın kilerinde hasar oluşurken, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri de olay yerinde tutanak tuttu. Ağılın içindeki suyun boşaltılması için Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de tahliye çalışması gerçekleştirdi.