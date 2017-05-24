Çaldıran-Doğubayazıt arasındaki Tendürek Geçidi'nde yol kesen terör örgütü PKK mensupları, durdurdukları 5 tır ile bir kamu kurumuna ait resmi aracı yakarak kaçtı. Alınan bilgiye göre bir grup terörist, Tendürek Dağı Gülizar köyü mevkisinde yol kesti. Buradan geçen araçları durduran teröristler, 5 tır ve bir kamu kurumuna ait resmi aracı yakarak bölgeden uzaklaştı. Güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.
Ağrı'da yol kesen teröristler araç yaktı
24.05.2017 - 17:32 | Son Güncelleme: 24.05.2017 - 17:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı Tendürek Dağı'nda bir grup terörist yol kesip durdurdukları 5 tır ile bir resmi aracı yaktı
Etiketler : ağrı,terörist,pkk,son dakika,haberler,
476371 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/476371.aspx
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