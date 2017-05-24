Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaldıran-Doğubayazıt arasındaki Tendürek Geçidi'nde yol kesen terör örgütü PKK mensupları, durdurdukları 5 tır ile bir kamu kurumuna ait resmi aracı yakarak kaçtı. Alınan bilgiye göre bir grup terörist, Tendürek Dağı Gülizar köyü mevkisinde yol kesti. Buradan geçen araçları durduran teröristler, 5 tır ve bir kamu kurumuna ait resmi aracı yakarak bölgeden uzaklaştı. Güvenlik güçleri, teröristlerin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.