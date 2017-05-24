Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplu açılış töreni için Alanya’da bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Antalya’ya karayoluyla dönüş gerçekleştirdiği sırada zincirleme kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Kızılot mevkiinde mazotu biten 42 DYS 42 plakalı midibüsün sürücüsü İhsan Şahin, yol kenarına aracını çekerek yakıt almak için el işaretiyle 07 BDV 17 plakalı kamyonetin sürücüsü Osman Çetinkaya’yı durdurdu.

Her iki otomobil de yol kenarında park halindeyken Alanya’dan Antalya’ya dönmekte olan Bahçeli’nin konvoyunun bittiği sırada, konvoy dışından gelen 07 MPH 80 plakalı aracın sürücüsü Abdurrahman Toprakoğlu direksiyon hakimiyetini kaybederek, park halindeki Çetinkaya’nın aracına çarptı. Kazada Abdurrahman Toprakoğlu ağır yaralanırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.