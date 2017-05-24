Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atlasglobal Havayolları'nın İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan KKTC Ercan Havalimanı'na gerçekleştireceği KK1010 sefer sayılı tarifeli uçağı kalkış için son hazırlıkları tamamladı.



"OLACAKLARDAN BEN SORUMLU DEĞİLİM"

Bu sırada bir yolcu elinde bulunan 'Buradan KKTC Başbakanına sesleniyorum olacaklardan ben sorumlu değilim' yalızı not kağıdını kabin memuruna verdi.



UÇAK BOŞALTILDI

Bunun üzerine uçağa polis ekipleri çağırıldı. Notu yazan yolcu polis tarafından gözaltına alınırken, diğer yolcular uçaktan indirildi. Polis ekipleri not üzerine bomba prosedürü uygulayarak uçakta arama yaptı.



YOLCULAR BAŞKA BİR UÇAKLA GÖNDERİLDİ

Olay nedeniyle 16.45'de yapılması planlanan İstanbul-Ercan seferi gecikmeye uğradı. Yolcular 4 saatlik rötarın ardından başka bir uçakla saat 20.40'da Ercan'a gönderildi.