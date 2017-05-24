Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto 2. Lig Play Off Finali’nde Gümüşhanespor ile BB. Erzurumspor, Vodafone Arena’da karşılaştı. BB Erzurumspor, mücadeleyi 1-0 kazanarak TFF 1. Lig’e yükseldi.İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Erzurum’da kurulan dev ekranlarda izleyen binlerce Erzurumlu, maçın bitiş düdüğüyle birlikte şampiyonluk coşkusu yaşadı. Uzun yıllar sonra yeniden TFF 1. Lig’e çıkan mavi-beyazlı takım taraftarları Cumhuriyet Caddesini trafiğe kapatarak, kutlama yaptı.Kentte bir yandan havai fişekler atılırken araç sürücüleri de klakson sesleriyle kutlamalara ortak oldu.